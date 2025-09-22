The Life of Chuck | qual è il musical che i personaggi continuano a guardare e perché è importante?

Il musical ricorrente in The Life of Chuck del 2025 è un film reale e ha un significato importante nella trama generale. Mike Flanagan ha diretto The Life of Chuck ( la nostra recensione ), basato sull’omonimo romanzo breve di Stephen King del 2020. La storia è composta da tre atti, raccontati in ordine cronologico inverso. Il terzo atto riguarda un evento apocalittico segnato da cartelloni pubblicitari che ringraziano il normale contabile Chuck Krantz ( Tom Hiddleston ) per i suoi 39 anni fantastici; il secondo atto segue Chuck che balla spontaneamente per strada; il primo atto racconta invece il giovane Chuck ( Cody Flanagan, Benjamin Pajak e Jacob Tremblay ) attraverso i suoi primi incontri con la morte. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

