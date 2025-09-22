The Life Of Chuck | il film di Mike Flanagan a confronto con il libro originale di Stephen King

Il film di Mike Flanagan del 2025, The Life of Chuck, è un adattamento dell’omonimo romanzo breve di Stephen King del 2020, pubblicato nella raccolta If It Bleeds insieme a “If It Bleeds”, “Rat” e “Mr. Harrigan’s Phone”, quest’ultimo anch’esso adattato in un film. Il film di Flanagan vede Tom Hiddleston nei panni di Chuck Krantz, un normale contabile la cui vita e morte hanno un’enorme influenza sul mondo che lo circonda. Il cast stellare include anche Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Mia Sara, Carl Lumbly, Nick Offerman, Matthew Lillard, Jacob Tremblay e Mark Hamill. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

