the last of us sony pubblica un nuovo trailer con neil druckmann ed ashley johnson

Sony ha diffuso un nuovo trailer che celebra The Last of Us come esempio di come le storie possano generare universi narrativi complessi e intensi. Il video si concentra sugli autori e sugli attori che hanno reso celebre la saga, dando voce ad Ashley Johnson, interprete di Ellie, e mostrando il ruolo chiave di Neil Druckmann, guida creativa di Naughty Dog e padre della serie. La narrazione di Johnson sottolinea la forza emotiva alla base del personaggio: amore, perdita, vendetta e determinazione, aspetti che la rendono capace di spingersi oltre ogni limite. Ma, come ricorda l’attrice, nessun cammino creativo è solitario: accanto a lei, il contributo del compositore Gustavo Santaolalla, vincitore di due Premi Oscar, della sceneggiatrice Halley Gross e di tutto il team di sviluppo, dagli animatori ai tecnici del suono. 🔗 Leggi su Game-experience.it
