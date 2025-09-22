The Fifty di Amazon chi vince? In finale anche Helena Prestes

Chi si sta contenendo la vittoria di The Fifty? Stiamo parlando del nuovo reality show di Amazon, che sarà disponibile nel 2026 su Prime Video, in primavera. I partecipanti sono tutti volti che, chi più e chi meno, si sono fatti conoscere nel mondo dello spettacolo e, in particolare, della TV. Tra questi c’è anche Helena Prestes, che finora sembra essere quella più sostenuta sui social network dai fan. Tutti loro stanno cercando di capire chi è arrivato in finale. Ebbene sembra che la modella brasiliana sia riuscita a raggiungere, anche questa volta, l’ultima fase del gioco, come al Grande Fratello 18. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - The Fifty di Amazon, chi vince? In finale anche Helena Prestes

In questa notizia si parla di: fifty - amazon

Nel nuovo reality di Amazon anche Shaila Gatta e Helena Prestes: gli animali e il giallo sul premio da 50mila euro; 50 Best, vince «Maido», Icon Award a Massimo Bottura: il podio e la classifica completa; I 50 World's Best Restaurants 2025: vince il peruviano-giapponese Maido. Perché è una notte che cambia Torino.

The Fifty è il nome del nuovo reality targato Amazon Prime: tra i concorrenti Helena Prestes e Shaila Gatta, tanti ex GF e Temptation - Il nuovo reality The Fifty è pronto ad accogliere diversi ex concorrenti di GF e Temptation: spiccano Helena Prestes e Shaila Gatta. Lo riporta mondotv24.it