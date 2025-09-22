The conjuring | last rites supera thunderbolts al box office mondiale

Il successo al botteghino di The Conjuring: Last Rites continua a crescere, registrando risultati che superano ogni aspettativa. Questo quarto capitolo della serie Conjuring, nonché nona pellicola dell’universo ampliato, ha raggiunto traguardi finanziari eccezionali in un arco temporale molto breve. Di seguito, vengono analizzati gli aspetti principali riguardanti le performance commerciali e le caratteristiche del film. the conjuring: last rites supera thunderbolts al box office globale. risultati economici e confronto con altri franchise. The Conjuring: Last Rites ha recentemente superato la soglia dei $400 milioni di incassi mondiali, posizionandosi così davanti a Thunderbolts, uno dei titoli più redditizi del Marvel Cinematic Universe (MCU) del 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

the conjuring last rites supera thunderbolts al box office mondiale

