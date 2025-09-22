The Conjuring | Il Rito Finale ha superato I Peccatori diventando il film horror con il maggior incasso del 2025
All’inizio di quest’anno, I Peccatori (Sinners) di Ryan Coogler è stato accolto con grande successo dalla critica e dal pubblico. Il film horror vede Michael B. Jordan nei panni dei gemelli Elijah “Smoke” Moore ed Elias “Stack” Moore, due veterani che trasformano una vecchia segheria in un locale dove divertirsi. Le cose prendono una piega inaspettata per i fratelli quando arriva il vampiro irlandese Remmick (Jack O’Connell). Il resto del cast di I Peccatori (Sinners) include Miles Caton, Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku e Delroy Lindo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
The Conjuring – Il rito finale: il trailer ufficiale del film horror!
Il trailer ufficiale di the conjuring – il rito finale
Il trailer di The Conjuring – Il rito finale segna l'addio dei Warren
