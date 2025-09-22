The Batman parte II | novità entusiasmanti in arrivo da Matt Reeves
aggiornamenti sul sequel di The Batman: produzione e anticipazioni. Il progetto del secondo capitolo dedicato a Batman, scritto da Matt Reeves e Mattson Tomlin, sta per entrare nella fase di riprese, previste per la primavera del 2026. Dopo un lungo periodo di attesa, le notizie ufficiali si fanno più frequenti, alimentando l’interesse dei fan e degli appassionati dell’universo DC. status della produzione e novità dal regista. completamento della sceneggiatura e prossimi passi. La sceneggiatura di Reeves e Tomlin è stata definitivamente finalizzata. La produzione del film dovrebbe partire nel mese di aprile 2026, con le riprese che si svolgeranno nella stagione primaverile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
The Batman – Parte II: James Gunn conferma che la sceneggiatura è pronta ed "grandiosa"
The Batman – parte II: la sceneggiatura pronta e grandiosa secondo James Gunn
Batman svela tutte le armi nascoste nel suo corpo e la sua parte metallica
The Batman – Parte II: Matt Reeves rivela che il villain "non è mai stato raccontato prima in un film"