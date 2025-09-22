The Batman – Parte II | Matt Reeves promette grandi novità nelle prossime settimane

La sceneggiatura di Matt Reeves e Mattson Tomlin per The Batman – Parte II è finalmente completata e il tanto atteso sequel è ora pronto per iniziare le riprese il prossimo aprile. È passato molto tempo e i fan sono comprensibilmente ansiosi di avere notizie. Oltre al ritorno dei membri chiave del cast Robert Pattinson, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Colin Farrell, non si sa quasi nulla di ciò che ci aspetta nel sequel di The Batman. Tuttavia, sembra che gli aggiornamenti siano imminenti, stando a un post pubblicato da Reeves in occasione del “Batman Day”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it