Tevere navigabile Latrofa | unire le forze per aprire la via a Fiumicino

Uno dei dossier più complessi che gravita intorno allo sviluppo infrastrutturale di Roma e del litorale riguarda la possibilità di far scorrere traffici lungo il Tevere fino al porto di Fiumicino. Raffaele Latrofa ha ribadito che l’obiettivo è raggiungibile solo attraverso un gioco di squadra vero e concreto. Navigabilità del Tevere e porto di Fiumicino: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Se proprio vuole occuparsi del Tevere, lo renda navigabile come in tutte le grandi capitali europee, per il turismo e per gli spostamenti dei romani. Roma merita serietà e soluzioni concrete, non slogan da campagna elettorale! - X Vai su X
Oggi, 17 settembre, il Segretario Generale del Ministero del Turismo, Barbara Casagrande, ha partecipato alla Tavola Rotonda “Giubileo 2025: Roma e Fiumicino tra Reti TEN-T e navigabilità del Tevere” a Palazzo Theodoli, in Piazza del Parlamento. Con - facebook.com Vai su Facebook
Tevere navigabile, il commissario Latrofa al convegno sul tema - Il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, è intervenuto alla tavola rotonda organizzata dal Propeller Club Port of Roma e ... Secondo terzobinario.it
Latrofa (Adsp Mtcs): "Disponibili a lavoro condiviso su navigabilità Tevere" - L’Ente “ha già dimostrato la propria concretezza adempiendo alla prescrizione relativa alla realizzazione del porto commerciale di Fiumicino ... Da msn.com