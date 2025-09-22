Test su auto volanti ma si scontrano e vanno a fuoco | un ferito

In Asia proseguono i test sulle auto volanti, che potrebbero iniziare a circolare in Corea e in Cina già nel giro di pochi anni. Nelle scorse ore, tuttavia, due esemplari prodotti dalla Xpeng hanno dimostrato come sia ancora necessario apportare delle migliorie per rendere i mezzi sicuri al 100%. Due auto-droni si sono infatti scontrati in volo, uno dei due ha effettuato un atterraggio di emergenza ma ha poi preso fuoco: un secondo la CNN, un uomo è rimasto ferito. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Test su auto volanti, ma si scontrano e vanno a fuoco: un ferito

Due auto volanti si scontrano in Cina e prendono fuoco: la dimostrazione finisce male. Video - I due veicoli, prodotti dalla Xpeng, erano impegnati in una dimostrazione durante il Changchun Air Show Mentre negli Usa il Presidente Trump vuole accelerare i tempi per ke auto- Lo riporta corriere.it

Auto volanti in Cina, lo scontro - drone volanti, alcuni modelli sono in pieno sviluppo e in Corea e Cina i test sono ormai in fase molto avanzata, tanto che pot ... Riporta msn.com