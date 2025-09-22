Terza stagione di Tulsa King con Stallone protagonista

Crime, ironia e nostalgia dei tempi andati gli ingredienti alla base di “Tulsa King”, l’acclamata serie di Paramount+ con Sylvester Stallone, tornata con la terza stagione. Nuove sfide attendono Dwight Manfredi, gangster newyorkese che dopo anni di carcere si trova in un mondo talmente cambiato da lasciare spiazzato anche il boss più temibile. Nei nuovi episodi, con l’ampliamento del suo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Tulsa King 3, recap della puntata 1: cosa succede nell'episodio con Sylvester Stallone; "Tulsa King 3", l'impero criminale di Sylvester Stallone si espande; Tulsa King rinnovata per una quarta stagione prima del debutto della terza questa domenica.

