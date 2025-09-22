Terremoto violentissimo poco fa | si teme una scossa più forte
Era una notte come tante altre, di quelle in cui il silenzio sembra avvolgere le città e le persone si abbandonano al sonno. Le strade erano vuote, illuminate appena dai lampioni, e solo qualche automobile rompeva di tanto in tanto la quiete. In un attimo, però, quell’equilibrio fragile si è incrinato. Le pareti hanno tremato, i bicchieri nelle cucine hanno iniziato a vibrare e un sordo boato ha attraversato le case. Leggi anche: Terremoto fortissimo! Allarme tsunami Chi era ancora sveglio ha sentito la vibrazione correre lungo il pavimento come un’onda, mentre chi dormiva è stato destato di colpo da un senso di smarrimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: terremoto - violentissimo
