Terremoto Umbria tanta paura e pochi danni Ma a Massa Martana c’è chi ha preferito dormire in auto
Perugia, 22 settembre 2025 – Nessuna segnalazione di danni è giunta alle sale operative dei vigili del fuoco, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.8 registrata alle 23.11 di sabato, nella zona di Massa Martana, in provincia di Perugia. E’ quanto hanno reso noto i vigili del fuoco su X. “Come Regione Umbria, con le nostre strutture, stiamo monitorando costantemente l’evoluzione dell’evento, pronti a dare tutta l’assistenza necessaria ai Comuni e ai cittadini”, ha scritto nella notte sui social la presidente della Regione, Stefania Proietti. “La Protezione Civile Regionale - ha sottolineato - si è immediatamente attivata e attraverso la Sala Operativa Regionale ha contattato i Comuni di Massa Marta, Giano dell’Umbria, Todi, Gualdo Cattaneo i quali stanno tutti effettuando sopralluoghi sui propri territori”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
