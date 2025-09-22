È stata rinviata a giudizio Emanuela Maccarani, ex d.t. della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, accusata per maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori. È quanto ha deciso il Gup di Monza Silvia Pansini. Il dibattimento si aprirà il prossimo 10 febbraio. L'inchiesta era partita alla fine del 2022 a seguito delle denunce delle ginnaste Anna Basta e Nina Corradini. Queste ultime due chiederanno ora di costituirsi parte civile insieme a Francesca Mayer e Beatrice Tornatore. La ex d.t. è arrivata in tribunale accompagnata dall'avvocato Danila De Domenico, dal marito e dalle atlete Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea che non hanno rilasciato dichiarazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terremoto nel mondo della ginnastica: l'ex allenatrice finisce a processo per maltrattamenti