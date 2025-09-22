Terremoto nel mondo della ginnastica | l' ex allenatrice finisce a processo per maltrattamenti
È stata rinviata a giudizio Emanuela Maccarani, ex d.t. della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, accusata per maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori. È quanto ha deciso il Gup di Monza Silvia Pansini. Il dibattimento si aprirà il prossimo 10 febbraio. L'inchiesta era partita alla fine del 2022 a seguito delle denunce delle ginnaste Anna Basta e Nina Corradini. Queste ultime due chiederanno ora di costituirsi parte civile insieme a Francesca Mayer e Beatrice Tornatore. La ex d.t. è arrivata in tribunale accompagnata dall'avvocato Danila De Domenico, dal marito e dalle atlete Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea che non hanno rilasciato dichiarazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: terremoto - mondo
UFFICIALE Red Bull, terremoto in Formula 1 | Via il campione del mondo: è già bufera
Terremoto di magnitudo 8.8 in Russia, è uno dei più forti mai registrati: mezzo mondo in attesa dello tsunami. Ecco dove colpiranno le onde
Terremoto in Kamchatka (Russia): l'anello di fuoco del Pacifico e perché questa zona è tra le più sismiche al mondo
Terremoto giudiziario nel mondo della logistica torinese e piemontese. Da alcune ore il nucleo di polizia economica della Guardia di Finanza di Torino sta eseguendo decreti di sequestro per 26 milioni di euro circa a diverse società “serbatoio” di manodopera - facebook.com Vai su Facebook
Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) - X Vai su X
Terremoto choc, Myanmar in ginocchio. Il dolore del Papa; Terremoto Myanmar, migliaia di vittime. Ospedali al collasso; Terremoto in Myanmar: i morti sono oltre tremila. Estratto vivo 26enne dopo 5 giorni - Onu, 'in Myanmar c'è anche l'emergenza donne'.
Ginnastica, l'ex dt Maccarani finisce a processo: rinvio a giudizio per “maltrattamenti aggravati” - della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, accusata per maltrattamenti aggravati ... Riporta iltempo.it
Terremoto Kamchatka nella zona più sismica del mondo, l'Anello di fuoco con Giappone e Aleutine - Nella mattina del 30 luglio 2025, un violentissimo terremoto di magnitudo 8. Secondo ilmessaggero.it