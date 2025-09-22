Terremoto in Grecia scossa magnitudo 4.7 nel Mar Egeo | non ci sono vittime o danni
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 3.20 di questa mattina in Grecia, nel Mar Egeo, al largo della costa. L’epicentro del sisma è stato localizzato a a sud-est di Salonicco, a una profondità di 9 chilometri, secondo quanto segnala l’Ingv. Al momento non si segnalano vittime nè danni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: terremoto - grecia
Grecia, terremoto di magnitudo 5,1 scuote l’isola di Creta
Paura in Grecia, terremoto di magnitudo 5.5 registrato nella notte: scossa avvertita chiaramente ad Atene
Terremoto di magnitudo 5.5 in Grecia, al largo dell’isola di Eubea: avvertito anche ad Atene
Terremoto in #Grecia, scossa di magnitudo 5.5 nel Mar Egeo avvertita anche ad #Atene - X Vai su X
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata in Grecia, si tratta di una zona altamente sismica per via della subduzione della placca africana al di sotto di quella eurasiatica. - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto Grecia, scossa di magnitudo stimata 5.2 a Karyes, tutti i dettagli; Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.5 nel Mar Egeo avvertita anche ad Atene; Terremoto di magnitudo 5.5 in Grecia, al largo dell’isola di Eubea: avvertito anche ad Atene.
Terremoto in Grecia, scossa magnitudo 4.7 nel Mar Egeo: non ci sono vittime o danni - 20 di questa mattina in Grecia, nel Mar Egeo, al largo della costa. Secondo gazzettadelsud.it
Terremoto di magnitudo 5.0 nel Mar Egeo, nessun danno - 0 è stata registrata oggi in Grecia, nel Mar Egeo, al largo della costa. Lo riporta msn.com