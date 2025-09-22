Terremoto in California | scossa di magnitudo 4.3 con epicentro a Berkeley

Alle 2.56 un terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito Berkeley, in California. Al momento non si ha notizia di vittime o danni ma la scossa, misurata dall’Istituto statunitense per il monitoraggio dei terremoti (Usgs), è stata chiaramente avvertita a San Francisco e in tutta la baia. Il sisma è stato registrato a una profondità di circa 7,6 chilometri. Molte persone hanno riferito di aver avvertito una forte scossa e di aver ricevuto avvisi sui telefoni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

