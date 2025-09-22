Terremoto forte scossa di magnitudo 5.0 nella notte
Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 è stata registrata nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2025. Il movimento tellurico è stato avvertito in diverse aree circostanti, inclusi alcuni centri abitati della regione. Le autorità hanno immediatamente avviato i controlli di sicurezza, mentre il monitoraggio della situazione prosegue per eventuali repliche. Leggi anche: “Ha raggiunto la sua diva”. Cinema italiano in lutto: è morto anche lui Terremoto nel Mar Egeo: la scossa nella notte. Nella notte, nel Mar Egeo, suscitando preoccupazione tra gli abitanti delle zone costiere della Grecia. Il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC) ha comunicato che l’epicentro si trovava circa 111 chilometri a sud-est della città di Salonicco, uno dei principali centri urbani della Grecia settentrionale, con una popolazione di circa 350. 🔗 Leggi su Tvzap.it
