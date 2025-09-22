Terremoto di magnitudo 5.0 la terra trema nella notte
Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 è stata registrata oggi nel Mar Egeo, al largo della costa greca. Il sisma è stato rilevato dal Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC), che ha localizzato l’epicentro a circa 111 chilometri a sud-est di Salonicco, città del nord della Grecia con circa 350.000 abitanti. L’ ipocentro del terremoto è stato individuato a una profondità di 5 chilometri, una quota considerata superficiale e quindi potenzialmente più avvertibile dalla popolazione. Nonostante questo, al momento non si segnalano vittime né danni a edifici o infrastrutture. Il movimento tellurico è stato percepito in diverse aree della regione, ma non ha provocato conseguenze rilevanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
