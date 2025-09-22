Terremoto di magnitudo 4.3 vicino a San Francisco | colpita Berkeley avvertito in tutta la baia

Un terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito Berkeley, in California, nelle prime ore del mattino (circa mezzogiorno in Italia. Lo fa sapere l’Istituto statunitense per il monitoraggio dei terremoti (Usgs). Al momento non si ha notizia di vittime o danni ma la scossa è stata chiaramente avvertita a San Francisco e in tutta la baia. Il sisma - precisa l’Usgs, è stato registrato alle 2:56 ora locale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

