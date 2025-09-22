Terremoto di magnitudo 4.3 vicino a San Francisco | colpita Berkeley avvertito in tutta la baia
Un terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito Berkeley, in California, nelle prime ore del mattino (circa mezzogiorno in Italia. Lo fa sapere l’Istituto statunitense per il monitoraggio dei terremoti (Usgs). Al momento non si ha notizia di vittime o danni ma la scossa è stata chiaramente avvertita a San Francisco e in tutta la baia. Il sisma - precisa l’Usgs, è stato registrato alle 2:56 ora locale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo
Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte
Terremoto: scossa in costa garganica Magnitudo 2,8 in tarda mattinata
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
#Terremoto di magnitudo 5.0 in #Grecia, nel Mar Egeo, al largo della costa. Lo riporta @EMSC localizzando l'epicentro a circa 111 km a sud-est di Salonicco e l'ipocentro ad una profondità di 5 km. Al momento non risultano vittime, né danni - X Vai su X
Terremoto Turchia, violenta scossa di magnitudo 5.1 a Akhisar. Ecco qui i dettagli - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto di magnitudo 3.3 al largo di Palermo: è stato avvertito dalla popolazione; Terremoto choc, Myanmar in ginocchio. Il dolore del Papa; Terremoto in Emilia, scossa di magnitudo 3.6 a San Felice sul Panaro: avvertita a Modena e Bologna.
Terremoto di magnitudo 4.3 vicino a San Francisco: colpita Berkeley, avvertito in tutta la baia - 3 ha colpito Berkeley, in California, nelle prime ore del mattino (circa mezzogiorno in Italia. Secondo gazzettadelsud.it
Terremoto al largo di Palermo di magnitudo 3.3 avvertito fino in città, epicentro in mare vicino a Ustica - Una scossa di terremoto in mare aperto tra Palermo e l'isola di Ustica è stata avvertita dagli abitanti del capoluogo: sisma di magnitudo 3. Segnala virgilio.it