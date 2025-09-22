Terremoto di 4.3 a San Francisco | nessun danno a persone

Nella prima mattina si è registrato un terremoto a San Francisco (a circa mezzogiorno ora italiana). La scossa è stata di 4.3 magnitudo, con epicentro nella zona di Berkley. Ad ora non si sono registrati danni a cose o persone. Terremoto a San Francisco: scossa di 4.3 magnitudo. La scossa ha infatti colpito Berkeley, in California, nelle prime ore del mattino. In Italia era circa mezzogiorno. A renderlo noto l’Istituto statunitense per il monitoraggio dei terremoti (Usgs); in concomitanza è stato attivato anche il sistema di allerta terremoti. Attualmente, stando ad un primo rilevamento, non si hanno notizie di vittime o danni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

