Terremoto a San Francisco scossa di magnitudo 4.3

Webmagazine24.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un terremoto, di magnitudo 4.3, è stato registrato oggi 22 settembre nell'area della Baia di San Francisco. Il sisma, avvenuto alle 2.56 locali, è stato forte abbastanza da svegliare le persone nella zona colpita. L'epicentro è stato localizzato a Berkeley, la cittadina della Baia dove ha sede la famosa università californiana, secondo quanto . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terremoto - francisco

Terremoto di magnitudo 4.3 vicino a San Francisco: colpita Berkeley, avvertito in tutta la baia

Terremoto a Berkeley magnitudo 4.3, la scossa avvertita anche a San Francisco

Terremoto a San Francisco: scossa da magnitudo 4.3

Terremoto a San Francisco: scossa da magnitudo 4.3; Stati Uniti, terremoto 4,3 a San Francisco; Usa, terremoti: scossa di magnitudo 4.3 a San Francisco.

terremoto san francisco scossaTrema la terra negli Stati Uniti, paura a San Francisco: avvertita una scossa di magnitudo 4.3 a sud-est di Berkeley - est di Berkeley ed è avvenuto poco prima delle 3 del mattino (ora locale) ... Scrive affaritaliani.it

terremoto san francisco scossaTerremoto in California: scossa di magnitudo 4.3 a San Francisco - 3 ha scosso la zona di Berkeley, in California, nelle prime ore di oggi 22 settembre. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terremoto San Francisco Scossa