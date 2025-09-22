Terremoto a San Francisco | scossa da magnitudo 4.3
Secondo l’United States Geological Survey (Usgs), un terremoto di magnitudo 4.3 ha scosso l’area di San Francisco. Il terremoto ha avuto epicentro a est-sud-est di Berkeley ed è avvenuto poco prima delle 3 del mattino (ora locale), le 12 in Italia. In molti hanno riferito di aver avvertito una forte scossa e di aver ricevuto avvisi sui telefoni. Non sembra ci siano feriti o danni significativi. Le reazioni su X (foto @Scobleizer) La paura del Big One. La California è una zona altamente sismica estesa per oltre 1200 km: è faglia di San Andreas, una grande frattura che crea in media circa 10 000 terremoti l’anno, in gran parte di bassa magnitudo. 🔗 Leggi su Open.online
