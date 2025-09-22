Terracina ricorda il maggiore Gabriele Orlandi a otto anni dalla tragedia dell' Air Show
Era il 24 maggio del 2017 quando in un tragico incidente durante l’Air Show a Terracina ha perso la vita il maggiore Gabriele Orlandi, pilota dell’Aeronautica Militare. In tutta la comunità è ancora forte il dolore per quella tragedia e come ogni anno la città commemora il maggiore Orlandi per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
