Il lavoro generoso delle donne come strumento di pace nel contesto della Terra Santa. Papa Leone XIV lunedì mattina ricevendo in udienza le Monache Carmelitane Scalze di Terra Santa, le partecipanti ai Capitoli Generali delle Suore di Santa Caterina Vergine e Martire, delle Salesiane Missionarie di Maria Immacolata e delle Suore di San Paolo di Chartres ha rimarcato il bisogno di "donne generose" e ha sottolineato il ruolo delle Carmelitane Scalze: "È importante - ha detto il Papa - ciò che state facendo, con la vostra presenza vigile e silenziosa in luoghi purtroppo dilaniati dall'odio e dalla violenza, con la vostra testimonianza di abbandono fiducioso in Dio, con la vostra costante invocazione per la pace". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terra Santa dilaniata da odio e violenza. Zuppi: "Sofferenza Gaza inaccettabile"