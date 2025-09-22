Terni sospesa un’attività alimentare | irregolarità in sequenza riscontrate Controlli in serie tra viale Brin e Lungonera Savoia
Una nuova operazione interforze è stata disposta dal Questore Abenante, nell’ambito di ‘Alto impatto’ finalizzata ad innalzare i livelli di sicurezza in città e garantire il rispetto delle regole. I controlli su esercizi pubblici e attività di vicinato si sono concentrati stamattina – lunedì 22. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - sospesa
A Terni nel cuore di Piazza Tacito, la storica fontana si trasforma quando è illuminata dal sole: un gioco di luci e riflessi che rende ancora più affascinante uno dei simboli della città . Realizzata negli anni ’30 e decorata con mosaici preziosi ispirati allo zodiac - facebook.com Vai su Facebook