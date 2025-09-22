Terni progetto Flavia per l’UGDH | la ricerca che accende la speranza ed i traguardi significativi raggiunti
Una visita ai laboratori di ricerca, presso la sede di San Paolo dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, risalente allo scorso giovedì 18 settembre. La presidente dell’associazione Progetto Flavia per l’UGDH Cristina Carducci e il marito Piergiorgio Di Lorenzi hanno potuto constatare da vicino i. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni. Giacomo e Leanne in cammino per Flavia: ottocento chilometri per battere l'Ugdh - TERNI In cammino per oltre 800 chilometri da Lisbona a Santiago di Compostela fino a Finisterre e Muxia per raccogliere fondi in favore dell'associazione Progetto Flavia per l'Ugdh.