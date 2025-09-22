Terni ‘febbre’ da King Colis | decine di persone in fila per i pacchi a sorpresa mai consegnati GALLERIA FOTOGRAFICA

E’ partita con il botto la ‘mistery box’ organizzata presso i locali del Cospea Village. L’innovativo pop-up store di King Colis è arrivato a Terni nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre. Fino al prossimo 28 settembre sarà possibile partecipare al format di shopping sostenibile e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it