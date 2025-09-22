Terni ‘febbre’ da King Colis | decine di persone in fila per i pacchi a sorpresa mai consegnati GALLERIA FOTOGRAFICA
E’ partita con il botto la ‘mistery box’ organizzata presso i locali del Cospea Village. L’innovativo pop-up store di King Colis è arrivato a Terni nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre. Fino al prossimo 28 settembre sarà possibile partecipare al format di shopping sostenibile e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - febbre
https://umbria7.it/2025/09/la-ternana-passa-ai-rizzo-er-viperetta-pizzica-ancora/ E’ Massimo Ferrero il dominus della cessione del Club rossoverde. L’ex presidente della Samp mette le mani anche sulla futura gestione #terni #ferrero #viperetta #rizzo #clinica - facebook.com Vai su Facebook
King Colis: la vendita alla cieca di pacchi dell’ecommerce smarriti sbarca a Lonato - Più che per il valore dell’acquisto – che, in questo caso, è completamente frutto del caso – per l’emozione che regala ... Come scrive ilgiorno.it
King Colis, i pacchi smarriti che si acquistano a peso: come funziona (e conviene?) La nostra prova - Il concept di King Colis ricorda il meccanismo delle lotterie parrocchiali, dove la sorpresa è il fulcro del divertimento. Si legge su video.corriere.it