Terni centinaia di persone in corteo in solidarietà col popolo e la resistenza palestinese GALLERIA FOTOGRAFICA

Centinaia di persone - tanti giovani - sono scesi in piazza a Terni nella mattinata di lunedì 22 settembre per la mobilitazione popolare per “fermare il genocidio in Palestina, in solidarietà col popolo e la resistenza palestinese”. Nella giornata odierna è stato indetto uno sciopero da parte dei. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - centinaia

Terni, un successo oltre le aspettative: centinaia di persone a Cardeto per gli Altoforno

Centinaia in piazza anche a Terni nella manifestazione per Gaza a cura della Cgil - facebook.com Vai su Facebook

Pisa, centinaia di manifestanti pro Pal bloccano i treni in stazione - X Vai su X

Terni, centinaia di persone in corteo in solidarietà col popolo e la resistenza palestinese GALLERIA FOTOGRAFICA; Manifestazione pro Palestina 22 settembre 2025; Terni, centinaia di persone alla fiaccolata contro le morti sul lavoro organizzata dai sindacati.

Sciopero per Gaza, Perugia e Terni in piazza al grido di «free Palestine» - Nel capoluogo di regione una folla di manifestanti, si tratterebbe di un migliaio di persone all’incirca, tra cui anche molti studenti, si ... Come scrive umbria24.it

Sciopero per Gaza, presidio a Perugia e corteo a Terni - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Riporta lasicilia.it