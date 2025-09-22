Terni centinaia di persone in corteo in solidarietà col popolo e la resistenza palestinese GALLERIA FOTOGRAFICA

22 set 2025

Centinaia di persone - tanti giovani - sono scesi in piazza a Terni nella mattinata di lunedì 22 settembre per la mobilitazione popolare per “fermare il genocidio in Palestina, in solidarietà col popolo e la resistenza palestinese”. Nella giornata odierna è stato indetto uno sciopero da parte dei. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

