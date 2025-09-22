Termovalorizzatore ancora un passo verso la realizzazione | aggiudicato l' appalto per la progettazione

Nuovo passo avanti verso la realizzazione dei due termovalorizzatori in Sicilia. È stato firmato questa mattina, a Palazzo d’Orléans, l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica dei due impianti da realizzare a Palermo e a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

