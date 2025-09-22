Termina campagna abbonamenti | occupata metà capienza del PalaPentassuglia
BRINDISI - È terminata la fase di vendita libera della campagna abbonamenti della Valtur Brindisi per la stagione sportiva 202526 con la sottoscrizione di 1767 tessere, pari al 50 per cento della capienza totale del PalaPentassuglia.Dopo aver riempito le tribune del PalaFlorio di Bari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: termina - campagna
La stagione che verrà. Presentate le maglie. Gialla e bianca quella da trasferta. Campagna abbonamenti: termina oggi la prima fase
Ecco il primo abbonato della stagione 2025/26 della Cairese! Con l’abbonamento potrai seguire anche le partite della Juniores Nazionale ? ? Ricorda: la campagna abbonamenti termina domani! #Cairese #ForzaCairese #CampagnaAbbonamenti # - facebook.com Vai su Facebook
27° Corso Normale #Marescialli: termina la Campagna d’Istruzione a bordo di #NaveMimbelli Leggi l’articolo completo https://marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/Pagine/20251609_Si-chiude-la-Campagna-addestrativa-a-bordo-di-Nave-Frances - X Vai su X
Termina campagna abbonamenti: occupata metà capienza del PalaPentassuglia; Campagna abbonamenti, apportate modifiche: estesa la modalità online; “PORTA UN AMICO” PROSEGUIRA’ FINO A FINE CAMPAGNA ABBONAMENTI. OGGI TERMINA LA FASE DI PRELAZIONE. ‘EXIT POLL’ DI STADIOTARDINI.IT: SONO CIRCA 3.000 I FIDELIZZATI FINO AD ORA.
Termina campagna abbonamenti: occupata metà capienza del PalaPentassuglia - A partire dalle ore 10 di lunedì 22 settembre, sarà possibile acquistare i biglietti singoli per assistere al match d’esordio di campionato della squadra biancoazzurra contro la Juvi Cremona ... Da brindisireport.it
Riapre la campagna abbonamenti della Lazio: tutte le info - La Lazio attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto che la campagna abbonamenti riaprirà lunedì 22 settembre alle 12:00 ... Scrive laziopress.it