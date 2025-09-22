Tentato omicidio con una fucilata alle spalle poliziotto in aula | In casa trovate armi e munizioni

Tentato omicidio con fucilata alla schiena: i poliziotti ricostruiscono in aula le indagini che hanno portato a processo il 25enne Massimo Danilo Amato. Questa mattina, davanti al collegio presieduto da Agata Anna Genna, alcuni agenti che hanno seguito le indagini hanno raccontato le fasi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it