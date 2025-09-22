Tentato omicidio con una fucilata alle spalle poliziotto in aula | In casa trovate armi e munizioni

Agrigentonotizie.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tentato omicidio con fucilata alla schiena: i poliziotti ricostruiscono in aula le indagini che hanno portato a processo il 25enne Massimo Danilo Amato. Questa mattina, davanti al collegio presieduto da Agata Anna Genna, alcuni agenti che hanno seguito le indagini hanno raccontato le fasi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tentato - omicidio

Sangue a Principe: un ferito alla gola con roncola, 34enne accusato di tentato omicidio

Accoltella il collega di lavoro, cambia l’accusa: è tentato omicidio

Tentato omicidio, aggredisce la moglie con la roncola: donna gravissima in ospedale

Serri, lite tra vicini finisce nel sangue: 46enne ferito a colpi di fucile; Brindisi, fucilata in piazza davanti ai bimbi: indagato resta in carcere; Salvatore Montefusco le ha uccise a fucilate: prima ferite, poi colpi alla testa. Ma per i giudici motivi comprensibili.

tentato omicidio fucilata spalleL’arrestato per tentato omicidio a Linaro venne ferito da una fucilata ad una spalla - La ricostruzione dei fatti avvenuti a inizio estate ora è stata completata nelle indagini coordinate dal pm Andrea Marchini. Scrive corriereromagna.it

tentato omicidio fucilata spalleCosa sappiamo sul tentato omicidio di via Sarpi: dalla lite all’accoltellamento del barbiere 36enne - Gli agenti delle Volanti della Questura di Milano hanno arrestato nella mattinata del 14 settembre un 33enne per tentato omicidio ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tentato Omicidio Fucilata Spalle