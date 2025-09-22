Tentato furto dal parrucchiere | due ventenni a processo

Triesteprima.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano tentato il furto nella notte da “I parrucchieri di viale Miramare”, ma le testimonianze e i video dei vicini di casa avevano permesso alla polizia di trovarli e arrestarli. I fatti risalgono all’inizio di settembre e oggi ha avuto luogo la seconda udienza del processo per direttissima ai. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

