Tenta il suicidio ma viene salvato in extremis dai carabinieri

Dramma sfiorato nella serata di domenica 21 settembre: un uomo di 40 anni, in preda alla disperazione, ha tentato di togliersi la vita ma è stato salvato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri.Poco dopo le 20.30, il 40enne ha chiamato il Numero Unico Europeo 112, raccontando agli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: tenta - suicidio

Detenuto di 23 anni tenta il suicidio durante la visita del sottosegretario alla giustizia

"Lasciatemi stare, voglio morire", ragazza tenta il suicidio dal ponte a Crema: il salvataggio da film

Canton Mombello, giovane detenuto tenta il suicidio

Salerno. Detenuto muore in cella nel carcere di Fuorni, un altro tenta il suicidio di Viviana De Vita Il Mattino, 20 settembre 2025 La Procura attende l’esito dell’autopsia la vittima era sotto terapia metadonica. Era tornato dietro le sbarre qualche mese fa, dopo l’ - facebook.com Vai su Facebook

"Sono rimasto senza soldi", uomo tenta il suicidio gettandosi nel Tevere https://ift.tt/U0JjqIL - X Vai su X

Tenta il suicidio ma viene salvato in extremis dai carabinieri; Ponte Garibaldi, si sporge dal parapetto: salvato dai vigili del fuoco; Tenta il suicidio a 30 anni, salvato da due carabinieri. Aveva minacciato di buttarsi dal ponte della Badia a Urbania.

Vico Equense. Tenta di lanciarsi dal ponte di Seiano, salvato - Tenta di togliersi la vita lanciandosi dal ponte di Seiano, a Vico Equense, ma viene tratto in salvo da alcuni automobilisti in transito ... Si legge su sorrentopress.it

Detenuto tenta il suicidio nel carcere di Torino: salvato da un poliziotto - Nella notte tra il 15 e il 16 agosto un detenuto del carcere Lorusso e Cutugno di Torino ha tentato il suicidio, venendo salvato da un agente della polizia penitenziaria. Lo riporta rainews.it