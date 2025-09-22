Tenta di sottrarre merce per 2mila euro al supermercato | 32enne in manette
LIVORNO – Tenta di uscire dal supermercato con merce non pagata. In manette un 32enne di origini laziali. Secondo la ricostruzione condotta dai carabinieri, il 32enne si sarebbe introdotto nel supermercato in cui si sarebbe appropriato di vari prodotti alimentari e di altro genere, per un valore di oltre 2mila euro, cercando di guadagnarsi la fuga senza pagare, percorrendo in senso contrario il varco d’ingresso nel reparto di ortofrutta. Il personale del negozio che ha notato la strana manovra ha allertato immediatamente il 112 consentendo l’intervento tempestivo di una pattuglia che ha bloccato l’uomo e recuperato la merce, effettivamente non pagata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: tenta - sottrarre
Condannato a soli 4 anni di reclusione Pietro De Rosa, 38enne di Giugliano, arrestato per la rapina pluriaggravata al bar Sanremo di Villaricca e per la tentata rapina a un automobilista, al quale aveva cercato di sottrarre l’auto per garantirsi la fuga. Il process - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro, Decathlon cerca commesso pescatore; Tenta di sottrarre merce per 2mila euro al supermercato: 32enne in manette.