Tenta di imbarcarsi su un volo per Londra con documento falso | arrestata 48enne

Cataniatoday.it | 22 set 2025

Ha cercato di imbarcarsi su un volo per Londra con un documento falso, ma è stata scoperta e arrestata dagli agenti della polizia. È successo all’aeroporto dove una cittadina iraniana di 48 anni si è presentata ai controlli, pensando di riuscire a prendere l’aereo senza suscitare alcun sospetto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

