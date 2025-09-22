Tenta di imbarcarsi su un volo per Londra con documento falso | arrestata 48enne

Ha cercato di imbarcarsi su un volo per Londra con un documento falso, ma è stata scoperta e arrestata dagli agenti della polizia. È successo all’aeroporto dove una cittadina iraniana di 48 anni si è presentata ai controlli, pensando di riuscire a prendere l’aereo senza suscitare alcun sospetto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

