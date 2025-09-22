Tensioni infuocate nelle piazze italiane | scontri a Milano e mobilitazioni per Gaza paralizzano l’Italia

Migliaia di manifestanti pro-Palestina si sono scontrati con la polizia nel cuore della città, bloccando stazioni della metropolitana e incendiando cassonetti, in una giornata di proteste nazionali che ha travolto Roma, Torino e Genova, denunciando il sostegno italiano a Israele e chiedendo un embargo sulle armi. A Milano, epicentro della tensione, circa 12mila persone hanno invaso la zona Centrale durante la manifestazione a sostegno di Gaza. https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202509Sciopero-per-Gaza-il-corteo-a-Genova-Staccioli-Usb-e-solo-inizio20250922video16420720.mp4 I dimostranti, tentato di raggiungere la metropolitana dalle scale, sono stati respinti dai reparti mobili delle forze dell’ordine, scatenando contatti violenti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

