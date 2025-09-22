Tensioni infuocate nelle piazze italiane | scontri a Milano e mobilitazioni per Gaza paralizzano l’Italia
Migliaia di manifestanti pro-Palestina si sono scontrati con la polizia nel cuore della città, bloccando stazioni della metropolitana e incendiando cassonetti, in una giornata di proteste nazionali che ha travolto Roma, Torino e Genova, denunciando il sostegno italiano a Israele e chiedendo un embargo sulle armi. A Milano, epicentro della tensione, circa 12mila persone hanno invaso la zona Centrale durante la manifestazione a sostegno di Gaza. https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202509Sciopero-per-Gaza-il-corteo-a-Genova-Staccioli-Usb-e-solo-inizio20250922video16420720.mp4 I dimostranti, tentato di raggiungere la metropolitana dalle scale, sono stati respinti dai reparti mobili delle forze dell’ordine, scatenando contatti violenti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: tensioni - infuocate
Derby della Capitale, esplode la polemica sul VAR: il caso Di Paolo Mancano pochi giorni al derby della Capitale, in programma domenica alle 12:30, ma le tensioni fuori dal campo hanno già preso il sopravvento. Al centro delle polemiche c’è la designazion - facebook.com Vai su Facebook
Tensioni infuocate nelle piazze italiane: scontri a Milano e mobilitazioni per Gaza paralizzano l’Italia.
Sciopero generale per Gaza: blocchi, cortei e tensioni nelle città italiane - Nella capitale, il cuore della protesta si è concentrato alla Stazione Termini ... Lo riporta it.blastingnews.com
Pro Pal in piazza, tensioni in tutta Italia. Scontri con la polizia a Padova e Milano - Nella città veneta qualche centinaio di manifestanti sono stati bloccati agli agenti in tenuta antisommosa dopo un tentativo di sfondamento del cordone ... Da msn.com