Tensioni al supermercato di Campo di Marte tentati furti e guardia aggredita
Pomeriggio movimentato in zona Campo di Marte, dove due persone – una delle quali in evidente stato di alterazione da alcol – hanno tentato di rubare all’interno del supermercato Gala, in particolare avvicinandosi in modo problematico al reparto del pane. La guardia giurata in servizio è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: tensioni - supermercato
Monteforte, in stato di agitazione semina il panico nel supermercato: bloccato #MonteforteIrpino - facebook.com Vai su Facebook
Tensioni al supermercato di Campo di Marte, tentati furti e guardia aggredita.