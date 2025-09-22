Tensioni al supermercato di Campo di Marte tentati furti e guardia aggredita

Pomeriggio movimentato in zona Campo di Marte, dove due persone – una delle quali in evidente stato di alterazione da alcol – hanno tentato di rubare all’interno del supermercato Gala, in particolare avvicinandosi in modo problematico al reparto del pane. La guardia giurata in servizio è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

