Tennis Trofeo Dino De Guido abbinato all' Open | si sfidano 86 atleti
MESAGNE - Ha avuto inizio lunedì 15 settembre 2025, la 43esima edizione del trofeo “Dino De Guido” abbinato al tradizionale torneo nazionale Open, con la disputa dei cinque tabelloni di gare di singolare maschile e femminile. Sui campi in terra rossa del circolo tennis “Dino De Guido” Mesagne, si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: tennis - trofeo
Torna l'open di tennis a Ceglie Messapica, il "Trofeo Coimbra Brothers"
Tennis, i risultati del 1° trofeo Snauwaert al Venice Sporting Center
Torino si prepara ad ospitare il Trofeo della Mole 2.0: al via dal 23 al 27 luglio 2025 il torneo internazionale di tennis in carrozzina
Al Tennis Carpi prende il via il Trofeo Abita, Terza singolare maschile e femminile - facebook.com Vai su Facebook
La #CoppaDavis sbarca al #LidodiVenezia! Oggi, 29 agosto, e domani, 30 agosto, il Tennis Club Venezia ospita il prestigioso trofeo, simbolo del #tennis mondiale a squadre. La Coppa Davis Trophy Tour 2025, promossa dalla Fitp, sta facendo tappa i - X Vai su X
Mesagne: in corso la 43^ edizione del Trofeo “Dino De Guido” di tennis; Il Challenger di Milano accoglie i campioni del futuro; Aspria, oggi il match. Orgoglio Cecchinato. Contro Prizmic una finale eroica.
Tennis, Trofeo "Dino De Guido" abbinato all'Open: si sfidano 86 atleti - Le gare della 43esima edizione si concluderanno domenica 28 settembre con la disputa delle finali e la cerimonia di premiazione ... Scrive brindisireport.it
Tennis, Coppa Davis: trofeo torna in Campania dal 20 al 23 agosto - Il trofeo mondiale vinto nel 2024 dall'Italia del tennis guidata da Jannik Sinner fa tappa a Ischia (dal 20 al 22 agosto) e Procida (il 22 e 23 agosto). Segnala sportmediaset.mediaset.it