Tennis Trofeo Dino De Guido abbinato all' Open | si sfidano 86 atleti

Brindisireport.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Ha avuto inizio lunedì 15 settembre 2025, la 43esima edizione del trofeoDino De Guidoabbinato al tradizionale torneo nazionale Open, con la disputa dei cinque tabelloni di gare di singolare maschile e femminile. Sui campi in terra rossa del circolo tennis “Dino De Guido” Mesagne, si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tennis - trofeo

Torna l'open di tennis a Ceglie Messapica, il "Trofeo Coimbra Brothers"

Tennis, i risultati del 1° trofeo Snauwaert al Venice Sporting Center

Torino si prepara ad ospitare il Trofeo della Mole 2.0: al via dal 23 al 27 luglio 2025 il torneo internazionale di tennis in carrozzina

Mesagne: in corso la 43^ edizione del Trofeo “Dino De Guido” di tennis; Il Challenger di Milano accoglie i campioni del futuro; Aspria, oggi il match. Orgoglio Cecchinato. Contro Prizmic una finale eroica.

tennis trofeo dino deTennis, Trofeo "Dino De Guido" abbinato all'Open: si sfidano 86 atleti - Le gare della 43esima edizione si concluderanno domenica 28 settembre con la disputa delle finali e la cerimonia di premiazione ... Scrive brindisireport.it

Tennis, Coppa Davis: trofeo torna in Campania dal 20 al 23 agosto - Il trofeo mondiale vinto nel 2024 dall'Italia del tennis guidata da Jannik Sinner fa tappa a Ischia (dal 20 al 22 agosto) e Procida (il 22 e 23 agosto). Segnala sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Trofeo Dino De