Tennis trionfo azzurro | l’Italia bissa il successo in Billie Jean King Cup
Il tennis italiano è sempre sul tetto del Mondo. Un anno dopo il trionfo di Malaga, l’Italia si conferma regina della Billie Jean King Cup: terza finale consecutiva e secondo successo di fila. Nelle Finals di Shenzhen, la squadra guidata da Tathiana Garbin ha superato gli Stati Uniti di Lindsay Davenport, tornati all’atto decisivo per la prima volta dal 2018. Per le azzurre si tratta dell’ottava finale in assoluto e del sesto titolo nella competizione, un traguardo che consolida l’Italia come quarta nazione più vincente nella storia del torneo. Nessuna squadra, dal 2016, era riuscita a centrare il bis. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: tennis - trionfo
Tennis: Andreani, Bramanti e Roveri in vetrina. Altro titolo per il Giotto. Trionfo dell’Under 16
Sinner, il trionfo sull’erba di Wimbledon rivoluziona i confini del tennis italiano
Tennis-mania tra i più piccoli: dopo il trionfo di Sinner a Wimbledon, il pediatra: “La condivisione di passioni e interessi rafforza il senso di appartenenza”
Raffaele Ciurnelli è campione d'Europa: trionfo storico per il Tennis Giotto http://dlvr.it/TNCmXh ? #RaffaeleCiurnelli - X Vai su X
“È incredibile!” - La gioia dopo il trionfo, per il secondo anno consecutivo, dell’Italia femminile del tennis della Billie Jean King Cup - facebook.com Vai su Facebook
Tennis BJK Cup | Paolini batte Pegula e l’Italia è di nuovo campione.
Raffaele Ciurnelli è campione d'Europa: trionfo storico per il Tennis Giotto - Arezzo, 22 settembre 2025 – Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto trionfa ai Campionati Europei Under18. Si legge su lanazione.it
**Tennis: Binaghi, 'trionfo storico, azzurre straordinarie'** - "E’ un trionfo storico per il tennis italiano: oggi a Shenzhen le nostre straordinarie ragazze hanno vinto per il secondo anno consecutivo la Billie Jean King Cup, scrivend ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it