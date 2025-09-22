Il tennis italiano è sempre sul tetto del Mondo. Un anno dopo il trionfo di Malaga, l’Italia si conferma regina della Billie Jean King Cup: terza finale consecutiva e secondo successo di fila. Nelle Finals di Shenzhen, la squadra guidata da Tathiana Garbin ha superato gli Stati Uniti di Lindsay Davenport, tornati all’atto decisivo per la prima volta dal 2018. Per le azzurre si tratta dell’ottava finale in assoluto e del sesto titolo nella competizione, un traguardo che consolida l’Italia come quarta nazione più vincente nella storia del torneo. Nessuna squadra, dal 2016, era riuscita a centrare il bis. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tennis, trionfo azzurro: l’Italia bissa il successo in Billie Jean King Cup