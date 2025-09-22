Tennis concluso a Mira il torneo giovanile Lavanderia Lsg

Veneziatoday.it | 22 set 2025

Al Tennis Club Mira concluso il torneo giovanile trofeo Lavanderia Lsg con 117 ragazzi coordinati da Massimiliano Esposito con la supervisione di Maria Cristina Cestonaro.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayL’under 12 maschile è di Noah Bertoux del Plebiscito di Padova; a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

