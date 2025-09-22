Manca sempre meno al secondo e ultimo appuntamento con Temptation Island e poi. e poi. Il docu-reality dei record, che questa estate ci ha intrattenuti, torna questa sera, lunedì 22 settembre, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione torna Filippo Bisciglia, pronto – ad un mese e mezzo dalla conclusione dell’ultima edizione – a raccontarci come è proseguito il viaggio nei sentimenti delle sette coppie una volta spentisi i riflettori. Cosa aspettarsi. La scorsa puntata abbiamo scoperto come si sono evolute le storie di Sarah e Valerio, Marco e Denise, Lucia e Rosario. Cosa sarà accaduto alle altre coppie protagoniste di questa edizione dopo il falò di confronto? Come si legge nel comunicato ufficiale, quello di stasera sarà “un finale di stagione che offre ancora una serata ricca di colpi di scena, nuovi equilibri e decisioni inaspettate”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Temptation Island: ecco cosa aspettarsi dal secondo e ultimo appuntamento con lo speciale