Temptation Island E poi…e poi anticipazioni del 22 settembre | Simone e Sonia in crisi il mistero di Rosario
Il viaggio nei sentimenti sta per chiudersi definitivamente. Questa sera, lunedì 22 settembre 2025, su Canale 5 alle 21:30 andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island E poi.e poi, condotta da Filippo Bisciglia. Sarà l’occasione per scoprire cosa è successo alle coppie protagoniste durante l’estate e quali sorprese riserva il gran finale. Indice. Le coppie protagoniste del finale. Simone e Sonia B., amore finito nonostante il bebè. Il rebus Rosario tra Temptation e Uomini e Donne. Anticipazioni 22 settembre 2025 Temptation Island E poi.e poi: cosa aspettarsi dal gran finale. FAQ su Temptation Island E poi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: temptation - island
