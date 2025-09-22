Temptation Island e poi Sonia scopre il tradimento di Simone | la decisione prima del gender reveal

Colpi di scena nell’ultima puntata di Temptation Island. Sarà un epilogo al cardiopalma quello che attende il pubblico di Temptation Island e poi, in onda lunedì 22 settembre in prima serata. Protagonisti della puntata conclusiva Sonia Barrile e Simone Margagliotti, la coppia che più di tutte ha tenuto banco nelle ultime settimane. La scoperta del tradimento. Come anticipato da Dagospia, Sonia ha deciso di chiudere definitivamente con il compagno. La ragione è stata una scoperta bruciante: Margagliotti, personal trainer e convinto terrapiattista, non si era limitato a qualche “fantasia”. Prima di entrare nel programma aveva intrecciato una vera e propria relazione parallela. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

