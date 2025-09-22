Temptation Island e poi… e poi… l’epilogo | Sonia Barrile e Simone Margagliotti rivelano il sesso del bebè

Dopo il primo appuntamento, stasera scopriremo cosa è successo alle restanti coppie: tra nuove convivenze, proposte di matrimonio e colpi di scena inattesi. Questa sera su Canale 5 va in onda la seconda e ultima puntata dello speciale Temptation Island e poi.e poi., dove verrà svelato il destino delle coppie che hanno preso parte al docureality la scorsa estate. Tra i più attesi ci sono Sonia Barrile e Simone Margagliotti: proprio lei, ad agosto, aveva annunciato a Filippo Bisciglia di essere in attesa di un bambino. Il ritorno di Temptation Island: dove siamo rimasti Nel primo appuntamento abbiamo scoperto il futuro di tre coppie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island e poi… e poi…, l’epilogo: Sonia Barrile e Simone Margagliotti rivelano il sesso del bebè

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista

Emozioni, sorprese e colpi di scena ti aspettano… QUESTA SERA! Non perdere l’ultima puntata di #TemptationIsland e poi…e poi… in prima serata su Canale 5 - X Vai su X

Temptation Island è sbarcato al Conad Leonardo. Grazie Alessio Loparco #temptatioisland2025 - facebook.com Vai su Facebook

Temptation Island E Poi… E Poi… ecco cosa succede nell’ultima puntata; Temptation Island e poi… le anticipazioni della finale | nozze addii e fiocco blu; Temptation Island e poi… e poi… anticipazioni di stasera | gazebo ricostruito e ritorni inattesi.

Temptation Island 2025: da Sonia B. incinta alle lacrime di Sarah, ecco cosa è successo a tutte le coppie una volta uscite dal programma - Il viaggio nei sentimenti è giunto al termine per le 7 coppie che si sono messe in gioco a Temptation Island. Come scrive leggo.it

Temptation Island, il messaggio di Antonella Clerici fa discutere - Durante la puntata di Temptation Island andata in onda su Canale 5 mercoledì 30 luglio, Antonella Clerici ha commentato su X qual è, secondo il suo punto di vista, il vero successo del reality show ... Segnala dilei.it