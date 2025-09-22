Temptation Island 2025 e poi… lo speciale oggi su Canale 5 | le anticipazioni di stasera lunedì 22 settembre

Temptation Island 2025 e poi e poi torna stasera, lunedì 22 settembre 2025, con l’ultimo speciale dedicato ai protagonisti di questa edizione da record. Oggi scopriremo cosa è successo alle coppie di fidanzati tra colpi di scena, tradimenti e momenti di felicità. Ecco alcune anticipazioni! Temptation Island 2025 oggi su Canale 5: le anticipazioni. Stasera, lunedì 22 settembre 2025, dalle ore 21.35 va in onda la seconda ed ultima puntata di Temptation Island 2025 e poi.e poi. con Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Dopo il grandissimo successo della scorsa settimana, il viaggio nei sentimenti torna in tv con il secondo ed ultimo speciale focalizzato sulle altre coppie di fidanzati. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025 e poi…, lo speciale oggi su Canale 5: le anticipazioni di stasera, lunedì 22 settembre

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista

Sonia Mattalia e Alessio Loparco innamorati e felici dopo #TemptationIsland : "Siamo ripartiti da zero" - X Vai su X

Per questa seconda puntata di Temptation Island e poi… e poi… Valentina e Antonio si sono raccontati dopo la pausa estiva. Il loro amore continua a gonfie vele - facebook.com Vai su Facebook

Temptation Island 2025 e poi… lo speciale oggi su Canale 5 | le anticipazioni di stasera lunedì 22 settembre; Temptation Island E poi… e poi la verità su Simone | Sonia svela il suo segreto; Temptation Island e poi… le anticipazioni della finale | nozze addii e fiocco blu.

Speciale Temptation Island 2025 oggi 22 settembre/ Diretta e coppie: annuncio bomba per Sonia B e Simone - Oggi 22 settembre va in onda la seconda e ultima puntata dello speciale di Temptation Island 2025: anticipazioni sulle coppie, diretta e streaming ... Da ilsussidiario.net

Temptation Island 2025, e poi…e poi: Antonio annuncia che un ex fidanzato è il Testimone di nozze e fa una dolce dedica a Valentina: arriva Sal Da Vinci con Rossetto e ... - Una delle sorprese più emozionanti della serata riguarda una dedica speciale da parte di Sal Da Vinci, il loro cantante preferito. Secondo mondotv24.it