Temporali travolgono Nord Italia | Seveso e Bormida esondano

Il ritorno dell’autunno porta con sé piogge torrenziali che, da nord a sud, stanno mettendo a dura prova infrastrutture e popolazioni, con scenari di emergenza idraulica e idrogeologica in rapida evoluzione. La perturbazione autunnale scuote il Paese Da ore un sistema depressionario, in risalita dal Mediterraneo occidentale, scarica rovesci continui sull’intero settentrione, con particolare accanimento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Temporali travolgono Nord Italia: Seveso e Bormida esondano

In questa notizia si parla di: temporali - travolgono

Possibili forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalla mezzanotte (ore 23.59) di oggi, giovedì 13 marzo, alla mezzanotte di domani, venerdì 14 marzo #livorno #meteo - facebook.com Vai su Facebook

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: temporali e grandine sui rilievi; Una nuova ondata di maltempo travolge l'Italia; Maltempo: ancora piogge e temporali al nord e al centro, allerta gialla in 11 regioni.

Allerta meteo e temporali, criticità soprattutto in Lombardia e Liguria tra frane e fiumi esondati - Allerta meteo, forti temporali nel Nord e nel Centro Italia: le aree più colpite e come evolverà la situazione nelle prossime ore ... virgilio.it scrive

Maltempo: da lunedì piogge nel nord Italia e temperature in calo - Ultima domenica d'estate questo 21 settembre che è anche l'ultimo giorno della stagione. Secondo tg.la7.it