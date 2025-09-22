Temporali pioggia e freddo su tutta la Lombardia | è arrivato l’autunno

Milano, 22 settembre 2025 – L’estate è ufficialmente terminata con tutta la Lombardia che questa mattina si è svegliata sotto un diluvio universale. Il sole caldo e le temperature esageratamente estive dei giorni scorsi sono ormai già un ricordo, sostituiti da cielo scuro, pioggia insistente e colonnina di mercurio precipitata con valori decisamente più autunnali. Maltempo. Sciopero. Previsioni. Maltempo. Un’inversione meteo originata da una perturbazione di origine atlantica peraltro ampiamente preannunciata dal Dipartimento della Protezione Civil e, che nella giornata di ieri aveva diramato un' allerta meteo arancione (moderata) per rischio idrogeologico e gialla (ordinaria) per rischio idraulico e temporali a partire dalla mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Temporali, pioggia e freddo su tutta la Lombardia: è arrivato l’autunno

Temporali, grandine e freddo: a Milano e in Lombardia arriva l’autunno. Quando? Le previsioni meteo - L’ondata di maltempo non darà tregua anche giovedì 25 settembre, con nuove precipitazioni sull’arco alpino e le zone prealpine, dove potranno verificarsi piogge localmente moderate accompagnate anche ... Lo riporta ilgiorno.it

Meteo, freddo, piogge e temporali su tutta Italia, l’ autunno in anticipo - L’anticiclone che ha dominato sull’Italia nel primo weekend di settembre e che ha regalato l’ultimo momento d’estate è al termine. Come scrive ilcorrieredelgiorno.it