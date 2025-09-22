Temporali improvvisi ed intensi | è allerta meteo in Campania

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, 23 settembre.    Sono previste precipitazioni intense su tutto il territorio, ad esclusione delle zone 7  (Tanagro) e 8 (Basso Cilento).  Il quadro meteo è  caratterizzato da incertezza previsionale: i temporali potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

