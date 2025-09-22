Temporali forti | prorogato il codice giallo nel centro-sud della Toscana

E’ in transito su tutto il territorio regionale la perturbazione atlantica con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità.In particolare per il pomeriggio di oggi, 22 settembre, si prevedono piogge e temporali che dalle province occidentali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

