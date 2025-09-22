Tempo in forte peggioramento la protezione civile dirama l' allerta meteo
La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo di colore giallo dalle 18:00 di martedì 23 settembre alle 23:59 di mercoledì 24. Martedì sono previste piogge temporalesche intermittenti da moderate ad abbondanti in giornata, probabilmente intense, localmente anche molto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Allerta meteo, in arrivo forti temporali: l’allerta della protezione civile - Piogge e rovesci interesseranno gran parte dell’isola e rientrano in un peggioramento generale delle condizioni atmosferiche che coinvolgerà tutta la penisola ... Da lanuovasardegna.it
Perturbazione in arrivo, lunedì 22 codice giallo per temporali forti su tutta la Toscana - Dopo il bel tempo di questa domenica, 21 settembre, è previsto per domani, lunedì 22 settembre, il passaggio di una perturbazione che porterà precipitazioni sparse a ... Si legge su letruria.it